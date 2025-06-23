Херсонское направление и удар по диверсантам: последние новости из зоны СВО

Мария Иванова

Портал NEWS.ru собрал последние новости из зоны СВО по состоянию на понедельник, 23 июня. Издание отмечает, что на многих направлениях идут активные боевые действия: российские силы уничтожили технику и склады ВСУ, а также ликвидировали украинские диверсионные группы.

NEWS.ru сообщает со ссылкой на Telegram-каналы, обозревающие боевые действия, что активные бои продолжаются на южно-донецком направлении. Появилась информация, что ВС РФ взяли под контроль поселок Перебудова в ДНР и продолжают движение в направлении села Воскресенка.

На дзержинском направлении ВС РФ продолжают продвигаться между Белой Горой и Курдюмовкой, отмечается в статье. Между поселком Озаряновка и селом Дылеевка российские силы «зачистили карман и выровняли линию фронта».

Также Telegram-каналы сообщили, что на красноармейском направлении идет работа по «выбиванию» ВСУ. На черниговском направлении были уничтожены опорные пункты ВСУ (Семеновский район), а также военная техника и склады (Сновский район). В Новгороде-Северском были ликвидированы диверсионные группы, лагерь для тренировок ВСУ и пункт операторов беспилотников.

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Как отмечает NEWS.ru, на херсонском направлении удар ракетного комплекса «Искандер-М» поразил полигон ВСУ у Давыдова Брода, где проходили подготовку операторы украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщали, что в результате ракетного удара потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Уничтожено было более десяти автомобилей. Также был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».