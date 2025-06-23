Херсонское направление и удар по диверсантам: последние новости из зоны СВО

Портал NEWS.ru собрал последние новости из зоны СВО по состоянию на понедельник, 23 июня. Издание отмечает, что на многих направлениях идут активные боевые действия: российские силы уничтожили технику и склады ВСУ, а также ликвидировали украинские диверсионные группы.

NEWS.ru сообщает со ссылкой на Telegram-каналы, обозревающие боевые действия, что активные бои продолжаются на южно-донецком направлении. Появилась информация, что ВС РФ взяли под контроль поселок Перебудова в ДНР и продолжают движение в направлении села Воскресенка.

На дзержинском направлении ВС РФ продолжают продвигаться между Белой Горой и Курдюмовкой, отмечается в статье. Между поселком Озаряновка и селом Дылеевка российские силы «зачистили карман и выровняли линию фронта».

Также Telegram-каналы сообщили, что на красноармейском направлении идет работа по «выбиванию» ВСУ. На черниговском направлении были уничтожены опорные пункты ВСУ (Семеновский район), а также военная техника и склады (Сновский район). В Новгороде-Северском были ликвидированы диверсионные группы, лагерь для тренировок ВСУ и пункт операторов беспилотников.

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Как отмечает NEWS.ru, на херсонском направлении удар ракетного комплекса «Искандер-М» поразил полигон ВСУ у Давыдова Брода, где проходили подготовку операторы украинских беспилотников. В Минобороны РФ сообщали, что в результате ракетного удара потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Уничтожено было более десяти автомобилей. Также был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».