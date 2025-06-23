Германия запросила у США «дорожную карту» вывода американских войск из Европы

Министр обороны Германии Борис Писториус запросил у главы Пентагона Пита Хегсета «дорожную карту» вывода американских войск из Европы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

В публикации отмечается, что подобные действия вызывают раздражение других членов НАТО. По словам одного из собеседников, подталкивание Вашингтона к разъяснению плана по выводу войск может стать «пророчеством, которое, вероятно, сбудется».

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что лидеры Евросоюза ожидают от США сокращения военного присутствие в Европе. Об этом якобы может объявить президент Дональд Трамп в ближайшие месяцы. При этом пока неизвестно, когда и в каком количестве Вашингтон может вывести войска.

Выходка Писториуса вызвала недоумение в НАТО

Отмечалось, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц пытается убедить лидеров ЕС, что Трамп не примет такого решения. Вместе с тем авторы считают, что глава правительства лишь делает вид, что масштаб проблемы преувеличен.