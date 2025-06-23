В Минобороны России перечислили атакованные за сутки военные объекты Украины

Российская авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), артиллерия и ракетные войска нанесли новые удары по военным объектам Украины. Пораженные за сутки цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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Как уточнили в ведомстве, атакованы склады боеприпасов, места подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Другие подробности не приводятся.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 37184 единицы военной автомобильной спецтехники, 26531 орудие полевой артиллерии и минометов, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24016 танков и других боевых бронемашин, 611 зенитных ракетных комплексов, 64969 беспилотников, а также 663 самолета и 283 вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).