Иран подтвердил комбинированную атаку на Израиль

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес комбинированную атаку на Израиль утром 23 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

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Об этом заявил официальный представитель иранской операции «Правдивое обещание 3» против Израиля Иман Таджик, сообщает РИА Новости.

«Началась 21-й волна комбинированной атаки "Правдивое обещание 3" Корпуса стражей исламской революции Ирана с задействованием ракет и БПЛА», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Что известно о новой волне иранских атак на Израиль

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи. Иран также заявил, что ожидает большей роли России в конфликте с Израилем, основанную на двустороннем стратегическом партнерстве.