Сотрудники военкомата на Украине мобилизовали священника УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования в Тернопольской области мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Коваля по дороге на богослужение. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Тернопольской области ТЦК и полиция задержали протоиерея Иоанна Коваля по дороге на воскресное богослужение», - рассказал диакон Почаевского Свято-Духовского скита Вадим Домбровский.

По его данным, Коваль уже находится на полигоне в Ровно.

Летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. При этом до 2019 года она была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией. В 2023-м украинский суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

А в мае Украинская православная церковь сообщила о принудительной мобилизации своего священника в Тернопольской области. В середине июня появилась информация о задержании украинскими военкомами клирика УПЦ в Ровенской области.