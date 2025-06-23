В Белгородской области машины скорой помощи начали оснащать «защитными мангалами»

Автомобили бригад скорой помощи, которые направляются в приграничные районы Белгородской области, теперь оснащают специальными защитными конструкциями, напоминающими мангалы. Эти устройства предназначены для защиты автомобилей от повреждений в случае обстрела, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщил руководитель региона, правительство рассматривает все доступные способы обеспечения безопасности медицинских работников. В пограничных районах Белгородской области функционируют 30 бригад скорой медицинской помощи. В распоряжении каждой из них имеются специальные устройства для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, 64 автомобиля скорой помощи оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. Бригады работают в условиях повышенной опасности, находясь под защитой бойцов отрядов «Барс-Белгород», «Орлан» и сил самообороны.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобиль скорой помощи в селе Ржевка Шебекинского района пострадали три человека: врач, фельдшер и водитель. Отмечалось, что все пострадавшие были госпитализированы. Гладков поручил представить медиков к наградам.