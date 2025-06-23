МИД Ирана: Тегеран ожидает, что Москва сыграет свою роль после американских ударов

Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга.

Багаи подчеркнул, что последние события в регионе имеют значение для России как для важного игрока на международной сцене. Кроме того, он напомнил, что у Ирана и РФ «давние дружеские отношения».

«Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона», — продолжил он.

Официальный представитель отметил, что Иран не находился в состоянии войны с США, а вступление Вашингтона в ирано-израильский конфликт не имеет оправдания. Сами удары по ядерным объектам Ирана нанесли значительный ущерб авторитету и положению Соединенных Штатов.

Багаи также заявил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение. Министр прибыл в российскую столицу 23 июня.

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Напомним, что в ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы нанесли удар по трем объектам ядерной программы Ирана. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо, защищенный стометровой скалой и слоем железобетона. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. Иранские власти заявляли, что ключевая инфраструктура не была затронута.