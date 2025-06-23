NYT: Иран готовит ответ на атаку США

Иран в ответ на удар США по ядерным объектам может атаковать американские базы на Ближнем Востоке или активировать «спящие ячейки» для терактов на Западе. В возможных вариантах иранского ответа на американские действия разбиралась газета The New York Times.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены.

«Соединенные Штаты теперь готовятся к ответу Ирана, который кажется неизбежным (…) На данном этапе конфликта, если верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, не примет ответных мер, он может потерять расположение сторонников жесткой линии режима», - отмечает американское издание.

По мнению журналистов, наиболее очевидными целями ответной атаки Ирана являются военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также посольства и другие дипломатические ведомства.

«Некоторые из этих объектов могут быть атакованы иранскими ракетами, а в других случаях иранские доверенные лица могут взять инициативу в свои руки», - считает издание.

В Иране высказались об ответе на удары США

Также среди возможных целей названы Оманский залив и Ормузский пролив, «посеяв хаос» в которых, Иран расшатает мировые нефтяные рынки. Также, по мнению газеты, может быть задействована шиитская группировка «Хезболла» и активирована сеть «террористических ячеек для атак на Западе», в том числе и в США.