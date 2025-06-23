ВС России взяли начальные позиции ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

Lenta.ruиещё 5

Российские военные взяли под контроль все населенные пункты, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали контрнаступление в Донецкой народной республике (ДНР) в 2023 году. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

ВС России взяли начальные позиции ВСУ при контрнаступлении в 2023 году
© РИА Новости

Пушилин отметил, что по линии фронта фиксируются знаковые изменения. Он напомнил, что за предыдущую неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли несколько населенных пунктов, в числе которых Ульяновка, Запорожье, Новониколаевка и Перебудова.

«И тоже имеет определенное значение данный населенный пункт (Перебудова — прим. «Ленты.ру»), потому что с его освобождением были освобождены, по сути, все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году вооруженных формирований Украины», — резюмировал глава ДНР.

О взятии Перебудова российскими подразделениями стало известно 22 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.