MWM: Россия утроила производство танков Т-90М

Россия значительно увеличила производство основных боевых танков Т-90М. По сравнению с 2020-2021 годами объем их выпуска увеличился как минимум в три раза, сообщает Military Watch Magazine.

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"Это знаменательное достижение стало результатом работы по значительному расширению производства танков, которая велась с середины 2022 года", - пишет MWM.

Издание отмечает, что на принятие решения об увеличении производства Т-90М могли повлиять три фактора: потери бронетехники в ходе СВО, увеличение российской армии и рост напряженности в отношениях с членами НАТО.

Комментируя резкий рост производства танков в России, специалисты из группы Conflict Intelligence Team (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) отметили, что реальные темпы производства оказались значительно выше по сравнению с предыдущими западными оценками.

По оценкам аналитиков Conflict Intelligence Team, при сохранении текущих темпов роста к 2028 году Россия сможет производить до тысячи танков Т-90М в год. Также не исключено, что крупномасштабное производство Т-90М будет дополнено мелкосерийным производством нового усиленного варианта Т-80, отмечает MWM.