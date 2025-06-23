Алаудинов ответил на розыск СБУ

После того как Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерал-лейтенанта Апты Алаудинова он предупредил, что может и найти их первым.

«Врагам нашим могу сказать, что вопрос, кто из нас кого будет искать и кто до кого раньше доберется. Поэтому я так думаю, что тот, кто оставил подпись даже под документом, где он объявлял меня в розыск, но он уже может, как говорится, думать, каким образом ему надо самого себя спасать», – заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ в интервью РИА Новости.

Алаудинов отметил, что после победы России сотрудников СБУ ждет суд, а запугать россиян у них не получится.

СБУ объявила в розыск генерал-лейтенанта Апти Алаудинова

Ранее «СП» сообщала о том, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о возможности заключения мира с Россией, если продемонстрировать ей силу, показывают безумие киевского режима.