Удар «Искандером» и срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 июня

Российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, а также сорвали ротацию на Красноармейском направлении. Что произошло в зоне спецоперации к утру 23 июня, разбирался «Рамблер».

ВСУ потеряли более 70 военных

По данным Минобороны России, удар «Искандером» был нанесен по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод «в момент наибольшего скопления личного состава».

«В результате ракетного удара уничтожено более 10 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран»», - говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

При этом Сухопутные силы ВСУ признали российский удар по одному из тренировочных полигонов, «где проводились занятия с военнослужащими». В пресс-службе отметили, что есть данные о трех погибших и 14 раненных. При этом украинское командование создало комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия, пишет ТАСС.

Сорвана ротация ВСУ

Расчеты оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию личного состава ВСУ на боевых позициях на подступах к Красноармейску, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

«В ходе системной работы по нарушению логистики противника операторы-дроноводы наносят точные удары по транспортным средствам противника, перевозящим личный состав на передовые позиции. В зоне поражения оказывается вся техника противника – от легковых пикапов до бронированных машин, включая боевые машины пехоты иностранного производства», - подчеркнули в ведомстве.

При этом, по данным министерства, «лишенные возможности своевременной замены личного состава, украинские формирования теряют боеспособность, что создает благоприятные условия для продвижения российских войск».

Освобождены села

Также в Минобороны отметили, что группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и менее, чем за три дня, завершила освобождение населенного пункта Перебудова в ДНР.

А в Харьковской области был взят под контроль населенный пункт Петровское, что стало возможным благодаря действиям бойцов группировки «Запад».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины бросили в бой «смертников» под Сумами, однако российские военные продолжают наступление.