Российские военные нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в тыловых районах. Прошедшей ночью воздушная тревога звучала в шести областях Украины. Сообщается о взрывах в Киеве. Громят врага наши бойцы и в зоне СВО. От неонацистов освобождены два села - Петровское в Харьковской области и Перебудова - в ДНР.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ми-28 ракетным ударом ликвидировал пункт временной дислокации противника. Пилоты отработали точно по заданным координатам и, получив подтверждение от разведки о поражении заданной цели, благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ротацию неонацистов на подступах к Красноармейску сорвали операторы FPV-дронов. Атака беспилотников вывела из строя технику и нанесла значительный урон живой силе врага. Здесь же на Красноармейском участке фронта огнем с закрытых позиций по опорникам ВСУ ударили танкисты. Стрельбу вели на дистанции около 10 километров осколочно-фугасными снарядами.

А вот так на Красно-Лиманском направлении операторы дронов доставляют на передовую провизию и боеприпасы. Беспилотник за один раз способен поднять 15 килограммов груза, а по воздуху всё самое необходимое - воду, продукты, медикаменты, боеприпасы - можно отправить даже на труднодоступные участки фронта, где наземное перемещение ограничено.