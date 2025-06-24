В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков Life».

По имеющейся информации, город атакуют российские беспилотники. В Харькове звучит сирена воздушной тревоги, население просят пройти в укрытия. В нескольких городских районах раздалось, по меньшей мере, три взрыва.

19 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли 52 высокоточных удара по объектам Вооруженных сил Украины в четырех населенных пунктах Харьковской области.

За день до этого в Минобороны России заявили, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.

В Харькове произошли взрывы

New York Times сообщала, что в ночь на 7 июня российские войска придерживались новой тактики и нанесли массированный удар по объектам в Харькове, выпустив более 40 боеприпасов за 1,5 часа.

Ранее Кадыров показал удар спецназа «Ахмат» по позициям ВСУ под Харьковом.