Украинка скинула на работников ТЦК банку с соленьями, чтобы спасти мужчину

Женщина на Украине намеренно уронила банку с соленьями на сотрудников ТЦК (аналог местного военкомата — прим. «ВМ»), чтобы спасти мужчину от мобилизации. Об этом случае в воскресенье, 22 июня, в своем Telegram-канале рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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Ситуацию на камеру снял очевидец. На кадрах видно, как около жилого дома группа людей в военной форме пытается посадить неизвестного мужчину в микроавтобус. В этот момент с верхнего этажа на сотрудников ТЦК падает банка с соленьями.

Женщина промахнулась, поэтому сотрудникам удалось избежать удара. Банка разбилась рядом, никого не зацепив. Несмотря на это, это помогло мужчине выбраться и скрыться.

Где именно произошел инцидент, военкор в публикации не сообщил.

Недавно мобилизованный против своей воли украинец разбился в Киеве, выпрыгнув на ходу из автомобиля сотрудников ТЦК.

Последние попытались увезти двух мужчин, но во время поездки те выбили стекло и попытались выпрыгнуть из салона. Один из них после падения получил не совместимые с жизнью травмы.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.