Баланс сил в конфликте на Украине смещается в пользу России, несмотря на помощь Киеву со стороны западных союзников. Об этом заявил ТАСС бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.

"Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России", - отметил он. По словам Моро, Украина поставляет на фронт живую силу, а страны НАТО – военную технику и разведывательные данные о силах РФ.

В Британии раскритиковали атаки Украины на Россию

"Несмотря на это, баланс смещается в пользу России", - подчеркнул французский военный. 20 июня директор Института Европы РАН Алексей Громыко сообщил, что на сегодняшний день именно Европа оказалась в авангарде конфликта на Украине и противостояния с Россией, а не США, поэтому перспективы нормализации отношений между Лондоном, Брюсселем и Москвой выглядят весьма отдаленными.