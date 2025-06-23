Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские оккупанты потеряли ряд стратегических высот на рубежах Луганской Народной Республики.

Как он отметил в беседе с ТАСС, ситуация на линии боевого соприкосновения на рубежах ЛНР в минувшую неделю имела позитивную динамику для ВС России.

«Противник, неся потери в вооружении и военной технике, личном составе, оставлял занимаемые позиции, теряя при этом стратегические высоты и рубежи. Усилия украинского командования по стабилизации фронта были безрезультатны», — указал Марочко.

Военный эксперт отметил, что на некоторых участках положение украинских оккупантов существенно ухудшилось.

Он добавил, что в минувшую неделю ВСУ безуспешно пытались сдерживать наступление ВС России не только в ЛНР, но и в Харьковской области и ДНР.

Ранее Марочко также сообщил, что российские военные начали бои за взятие сумской Юнаковки.