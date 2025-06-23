Доклад о преступлениях ВСУ в Херсонской области представят в СБ ООН

Доклад о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей Херсонской области делегации РФ представят в ходе своих выступлений в Совете Безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник по итогам своей поездки в регион.

"Эти данные [о преступлениях ВСУ] будут собраны в специальный доклад, а также использованы для подготовки специальных документов и выступлений наших делегаций в международных организациях, таких как СБ ООН, ОБСЕ и других. Они будут переведены на иностранные языки и будут доступны нашим иностранным партнерам. Также мы снабдим их документами фото- и видеофиксации украинских преступлений. Все это - доказательная база для признания киевского режима преступным и игнорирующим международные цивилизационные и правовые нормы", - сказал он.

Мирошник добавил, что в Киеве управляет военная диктатура, для которой убийство мирного населения, разрушение школ и больниц - обычная практика. По его словам, над сокрытием преступлений киевского режима трудятся их западные кураторы, которые блокируют расследования и распространение правдивой информации.

"Даже за тысячи километров отсюда ни у кого не должно быть иллюзий об истинной кровожадной сущности киевского режима, полного игнорирования ими международных норм. <…> Весь мир должен знать истинные подходы украинских нацистов, как это знают, к примеру, в Алешках в Херсонской области, в Горловке в ДНР и в Кременной в ЛНР. Тогда будет возможна истинная правовая и справедливая международная оценка деяний украинской хунты", - заключил он.

Ранее Мирошник заявил ТАСС, что удары ВСУ по мирным жителям, социальным объектам и другой гражданской инфраструктуре Херсонской области являются осознанной и спланированной стратегией киевского режима. 21 июня посол по особым поручениям МИД России сообщил, что отправился в Херсонскую область для сбора данных о пострадавших из-за обстрелов ВСУ мирных жителях.