Командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пчела рассказал, что в селе Запорожье на границе с Днепропетровской областью украинскими войсками были брошены сотни тел их сослуживцев.

«Погибших очень много на улицах со стороны противника. Да, можно сказать так, пачками, сотни. Очень много», — цитирует его ТАСС.

Командир уточнил, что в числе брошенных — тела бойцов ВСУ, погибших под российскими ударами в разный период времени. По его словам, все они остались на месте своей гибели.

Ранее ВС России освободили Запорожье в ДНР. В Минобороны страны позже назвали взятие города важным шагом к полному освобождению ДНР.