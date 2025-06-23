Минобороны Колумбии: повстанцы захватили и удерживают 57 военных

Колумбийские повстанцы захватили и удерживают 57 военнослужащих. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает министерство обороны страны. По имеющейся информации, четыре офицера и 53 солдата были захвачены членами группировки "Карлос Патиньо" в муниципалитете Архелия департамента Каука на юго-западе Колумбии.

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Министерство обороны решительно осудило похищение военных и назвало происшедшее преступлением и оскорблением государства. Колумбийская армия остается развернутой в районе похищения и принимает меры по освобождению военнослужащих и защите местного населения. 30 мая сообщалось, что неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario в колумбийском департаменте Араука.

В марте сообщалось, что колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) попыталась подорвать нефтепровод в департаменте Араука, расположенном на границе с Венесуэлой.