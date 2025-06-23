Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет из Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут их перехват.

Кроме того, отмечается, что сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах государства.

Ранее стало известно, что в небе над центральной частью Тегерана произошли мощные взрывы. По данным ТАСС, в городе работают системы ПВО. Иранские СМИ информируют об отражении атаки израильских дронов на столицу.