Наемники из Польши и Испании воевали на стороне ВСУ в освобожденном российской армией селе Запорожье на границе с Днепропетровской областью, у убитых были найдены документы этих стран, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным Пчела.

"В основном поляки были [в Запорожье]. У погибших также документы есть - польские. И Испания", - сказал командир.

По его словам, в личных вещах погибших солдат ВСУ были также найдены соответствующие шевроны. Он добавил, что в освобожденном населенном пункте также встречались наемники из других европейских государств.

21 июня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Запорожье в ДНР.