В Париже представили «французский HIMARS»

Новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Foudre, разработанную французской компанией Turgis & Gaillard, представили на авиасалоне в Париже. Она заменит устаревающие РСЗО французской армии, пишет Defence24.

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Установка на шасси грузовика получила сменный пакет на шесть ракет. РСЗО может использовать существующие снаряды для HIMARS и новые ракеты, которые разрабатывают французские компании.

Отмечается, что первые стрельбы пройдут в середине 2026 года, а в 2027-м французская армия планирует вывести из эксплуатации изношенные РСЗО Lance-Roquettes Unitaire (LRU). Foudre построена на шасси Renault Kerax 6x6, которое поддерживает установку двигателей мощностью от 385 до 460 лошадиных сил. РСЗО получила бронированную кабину для защиты от пуль и осколков.

Ранее в июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что снаряды российской РСЗО «Торнадо-С» показывают высокую эффективность при прорыве противовоздушной обороны. Они оснащены инерциальной системой наведения, которая работает в условиях подавления спутниковых каналов связи.