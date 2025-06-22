ВСУ создали специальную группу для обороны Сум

Для обороны Сум создана специальная группа и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений. Об этом в Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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«Принимаем необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций», — сообщил он.

До этого издание The New York Times писало, что российские войска приблизились к Сумам на 19 километров и готовы наступать. Журналисты напомнили слова президента России Владимира Путина о действиях ВС РФ на этом участке фронта.

Ранее Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». Он добавил, что теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов.