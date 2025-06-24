Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным Министерства обороны РФ, воздушные цели были уничтожены над территорией шести субъектов Российской Федерации.

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Основная часть перехваченных БПЛА - 14 единиц - была сбита над Курской областью. Еще два беспилотника ликвидированы в небе над Московским регионом. По одному летательному аппарату уничтожено в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.

МО обновило список подвергшихся ночной атаке регионов РФ

Напомним, что в подмосковном Красногорске произошёл пожар в жилом доме, в результате которого частично разрушился фасад здания.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский БПЛА, летевший на Москву.