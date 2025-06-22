Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ

Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

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Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

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В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.