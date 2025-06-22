СМИ: Израиль вывел из строя ПВО Ирана перед атакой США по Фордо

Израильские военно-воздушные силы по просьбе США нейтрализовали системы ПВО Ирана за двое суток до удара по объекту в Фордо, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.

Военно-воздушные силы Израиля по просьбе США вывели из строя системы противовоздушной обороны Ирана за 48 часов до атаки американских сил по ядерному объекту в Фордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала Axios.

Источник портала сообщил: «По запросу администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа израильские военно-воздушные силы вывели из строя множество иранских систем противовоздушной обороны в течение 48 часов перед ударом США по ядерному объекту Ирана в Фордо».

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Axios ссылается на слова трех американских и израильских чиновников.

По данным Axios, Дональд Трамп напрямую обратился с просьбой к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху еще на прошлой неделе. После этого Вашингтон предоставил Израилю список иранских ПВО, которые следовало вывести из строя для обеспечения успешной операции американских бомбардировщиков.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.