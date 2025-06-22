Выяснились подробности удара по полигону ВСУ

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранский в эфире телемарафона сообщил подробности сегодняшнего удара по учебному полигону. Ранее в Телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ сообщалось, что в результате ракетного удара ВС РФ есть погибшие и раненые.

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По данным украинской стороны на 19:27 количество раненых составляет 14 человек, три человека числятся погибшими.

Саранский отметил, что удар был нанесен ракетой "Искандер" по временному учебному полигону в Херсонской области. По его словам, военнослужащие там не проживают постоянно, а пребывают для выполнения отдельных задач.

Представитель Сухопутных сил ВСУ также утверждает, что за несколько минут до удара личный состав успел укрыться кроме некоторых военных, которые пренебрегли мерами безопасности.

В тоже время российский Телеграм-канал "Изнанка" опубликовал видео удара ракетой ОТРК "Искандер-М" с воздушным подрывом по полигону у населенного пункта Давыдов Брон в Херсонской области. В сообщении говорится, что это тот самый удар, о котором ранее сообщили в Сухопутных силах ВСУ.

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"На кадрах мы можем наблюдать, что никакие мероприятия отработаны не были. Во время удара на полигоне проводились занятия с личным составом", - подчеркнули авторы ролика, добавив, что в результате на полигоне было поражено порядка 11 единиц автомобильной техники и до 75 человек личного состава убитыми и ранеными.

Также был поражен расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа "Таран".

Пока официального подтверждения этой информации от Министерства обороны России не было.