В Сумской области убит командир "Грузинского легиона" ВСУ Надирадзе

ВС РФ ликвидировали в Сумской области командира подразделения ВСУ "Грузинский легион" Вано Надирадзе.

О смерти наемника сообщил в соцсети грузинский блогер Рати Муджири, не приводя подробностей. Известно лишь, что Надирадзе уничтожен в Сумской области.

На 22 июня был запланирован совместный прямой эфир командира "Грузинского легиона" (экстремистская организация, запрещена в РФ) и Муджиди, но наемник не вышел на связь.

54-летний Вано Надирадзе воевал против России с 2022 года. В 2024-м он вместе с еще тремя гражданами Грузии был заочно осужден в РФ за участие в военных действиях на стороне ВСУ.