Новую тактику Сырского назвали могилами для ВСУ

Майк Габриелян

Украинские боевики не могут выжить на поле боя из-за новой тактики «лисьих нор», введенной главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко, сообщает «Аиф».

Новую тактику Сырского назвали могилами для ВСУ
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Эксперт отметил, что данная тактика хорошо известна российским военным. Она лишает членов ВСУ возможности остаться в живых, если они не сдадутся в плен.

«Эти «лисьи норы», по сути, являются могильной ямой, которую боевики ВСУ сами для себя роют», — сказал Марочко.

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По его словам, российские военные очень эффективно уничтожают эти «лисьи норы», выработаны шаги по ликвидации подобных инженерных сооружений.

Ранее стало известно, что ВСУ перешли к новой тактике обороны — «лисьим норам», в которых сидят в засаде два-три человека.