Новую тактику Сырского назвали могилами для ВСУ

Украинские боевики не могут выжить на поле боя из-за новой тактики «лисьих нор», введенной главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко, сообщает «Аиф».

Эксперт отметил, что данная тактика хорошо известна российским военным. Она лишает членов ВСУ возможности остаться в живых, если они не сдадутся в плен.

«Эти «лисьи норы», по сути, являются могильной ямой, которую боевики ВСУ сами для себя роют», — сказал Марочко.

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По его словам, российские военные очень эффективно уничтожают эти «лисьи норы», выработаны шаги по ликвидации подобных инженерных сооружений.

Ранее стало известно, что ВСУ перешли к новой тактике обороны — «лисьим норам», в которых сидят в засаде два-три человека.