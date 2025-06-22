Нарышкин рассекретил имя работавшего более 20 лет разведчика-нелегала

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассекретил имя советского и российского разведчика-нелегала, работавшего более 20 лет в десятках стран. Его слова передает телеканал НТВ.

Нарышкин уточнил, что разведчика зовут Сергей Юрьевич Черепанов. Уточнялось, что он работал в 43 странах, в том числе тех, где шли военные действия.

По словам главы СВР, Черепанов начал служить в Первом главном управлении советской разведки в 1981 году. Нарышкин добавил, что разведчик был награжден орденами Мужества за военные заслуги.

Ранее Нарышкин рассказал, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) шантажировало разведчиков-нелегалов Анну и Артема Дульцевых, которых арестовали в Словении и вернули России в рамках обмена. Он уточнил, что шантаж был связан с детьми разведчиков.