Раскрыта дезинформация США в ходе антииранской операции "Полуночный молот"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн раскрыл в ходе брифинга, что США прибегли к дезинформации в рамках субботней операции Midnight Hammer ("Полуночный молот". - Ред.) по атаке на ядерные объекты Ирана.

Кейн подтвердил, что в полночь с пятницы на субботу с континентальной части США вылетела большая группа бомбардировщиков B-2.

"В рамках плана по поддержанию тактической внезапности часть группы проследовала на запад и в Тихий океан в качестве приманки", - сказал он.

Начальник штаба объяснил, что это была обманная операция, известная лишь крайне небольшому числу планировщиков и ключевых лидеров.

В МИД РФ сделали резкое заявление в связи с ударами США по Ирану

Основные семь бомбардировщиков B-2 Spirit тихо проследовали на восток, поддерживая минимальную связь в течение 18-часового полета, и именно они сбросили более дюжины 30 000-фунтовых (13,6 тонн. - Ред.) бомб Massive Ordnance Penetrator на два иранских ядерных объекта, Фордо и Натанз, сказал Кейн. А по объекту в Исфахане были запущены более двух десятков ракет Tomahawk с подводной лодки.

В общей сложности в операции "Полуночный молот" было задействовано более 125 самолетов вместе с дозаправщиками и истребителями прикрытия.