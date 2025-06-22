Глава Пентагона Пит Хегсет заявил на брифинге, что «США уничтожили ядерную программу Ирана». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, операция с нанесением ударов по Ирану готовилась неделями с «высокой точностью и секретностью».

Хегсет пояснил, что США задействовали для ударов по Ирану семь бомбардировщиков B-2 Spirit, они вылетели с материковой части страны — это самая дальняя миссия с их участием с 2001-го. Он добавил, что подводные лодки применили «больше двух дюжин крылатых ракет» для удара по иранскому ядерному объекту в Исфахане.

В общей сложности, уточнил глава Пентагона, США задействовали 125 самолетов различных типов, использовали 75 высокоточных боеприпасов.

Хегсет подчеркнул, что США не наносили удары по вооруженным силам или населению Ирана в ходе прошедших бомбардировок. Он заметил, что США не ищут войны с Ираном, но готовы решительно защищать свои интересы и союзников в регионе.

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Шеф Пентагона заявил, что любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, значительно превышающий по силе ночные атаки.

Хегсет резюмировал, что смена власти в Тегеране не была целью ударов по иранским объектам.