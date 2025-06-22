Анонсировано заявление Пентагона об ударах США по Ирану

Руководство Пентагона в ближайшие минуты выступит с заявлением об ударах Военно-воздушных сил (ВВС) США по ядерным объектам в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн расскажут детали операции по атакам по Ирану.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что страна атаковала три ядерных объекта в Иране. На спутниковых снимках видно, что после удара по подземному ядерному объекту Фордо на земле образовались три воронки. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о долгосрочных последствиях атаки Соединенных Штатов.