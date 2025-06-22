Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин сообщил, что подразделения ВСУ стали нести больше потерь после того, как США перенаправили системы ПВО и ракеты к ним на Ближний Восток.

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"Даже не увеличивая темп, мы начали быстрее освобождать наши территории", - сказал Гагин в интервью агентству ТАСС.

Он отметил, что недостаток систем ПВО у ВСУ сказывается на том, что они сейчас пропускают почти все атаки ВС РФ на военные объекты.

Также Гагин подчеркнул, что украинские солдаты на фоне работы ВКС РФ "не в силах удерживать территории".