В МАГАТЭ назвали последствия ударов США по ядерным объектам Ирана

Возможное радиоактивное загрязнение в Исфахане ограничено площадью атакованных зданий, рассказали в МАГАТЭ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ВВС и ВМФ США в ночь на 22 июня нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо. В Исфахане были повреждены шесть строений в дополнение к четырем, атакованным до этого Израилем.

«Объекты, подвергшиеся ударам сегодня, либо не содержали ядерного материала, либо содержали небольшое количество природного или низкообогащенного урана, то есть любое радиоактивное загрязнение ограничилось зданиями, которые были повреждены или разрушены», — разъяснили в МАГАТЭ.

Дарья Долзикова, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI, отметила, что атаки на объекты на начальной стадии ядерного топливного цикла — этапы, на которых уран готовится к использованию в реакторе — представляют в первую очередь химические, а не радиологические риски.

«Когда UF6 взаимодействует с водяным паром в воздухе, он производит вредные химикаты. При слабом ветре можно ожидать, что большая часть материала осядет вблизи объекта; при сильном ветре материал будет перемещаться дальше, но также, вероятно, будет рассеиваться более широко. Риск рассеивания вредных химикатов ниже для подземных объектов», — констатировала специалист.

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Саймон Беннетт, который возглавляет подразделение гражданской безопасности в Университете Лестера в Великобритании, уточнил, что риски для окружающей среды минимальны, когда подземные объекты подвергаются ударам, потому что вы «закапываете ядерный материал, возможно, в тысячи тонн бетона, земли и камня».