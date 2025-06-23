Что представляли собой ядерные объекты Ирана, атакованные США

Тегеран потребовал созвать экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на удары США по ядерным объектам на территории Ирана.

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"Мы требуем от Совета управляющих МАГАТЭ созвать экстренное заседание и предпринять действия в связи с опасным нападением США на мирные ядерные объекты страны, которые находились под четким наблюдением МАГАТЭ", - говорится в заявлении иранского МИД. В документе сказано "об ответственности МАГАТЭ и лично гендиректора агентства" за то, что произошло. Тегеран обвинил Рафаэля Гросси в предвзятом отношении "в интересах воинствующих сторон", что и создало "почву для катастрофы".

А президент США Дональд Трамп, не прибегая к услугам дипломатов и пресс-секретарей, заявил от своего имени, что "вооруженные силы США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима - Фордо, Натанз и Исфахан". Цель, по его словам, заключалась в уничтожении иранских мощностей по обогащению урана. В результате, если верить Трампу, "ключевые ядерные объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены".

Так ли это на самом деле, мы вряд ли узнаем, потому что сторонних наблюдателей на эти свои объекты Тегеран в ближайшее время не допустит, а иранское государственное телевидение уже поспешило заявить: на объекте в Фордо сильных повреждений нет. Американцы, якобы, нанесли удар только по входным и выходным тоннелям комплекса. Иранский депутат Манан Раиси, представляющий город Кум рядом с объектом Фордо, заявил рано утром 22 июня, что атака была "довольно поверхностной" и не нанесла серьезного ущерба объекту.

Еще ранее генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Резаи заявил, что Иран заблаговременно вывез с ядерных объектов самые ценные материалы, в том числе запас обогащенного урана. Что вполне вероятно. Каскады газовых центрифуг, смонтированные в тоннелях глубоко под землей, в считанные часы и дни не демонтируешь и не переместишь. А вот полученный с их помощью обогащенный продукт - гексафторид урана с высокой концентрацией урана-235 в компактных емкостях - перевести и упрятать поглубже абсолютно реально, дали понять в диалоге с "Российской газетой" эксперты, хорошо осведомленные в технологиях и производственных процессах газоцентрифужного разделения изотопов.

МИД России, выступивший с официальным осуждением действий США - в нарушение Устава ООН и договоренностей по линии МАГАТЭ, привлек особое внимание к ущербу, "который причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия". Удары по Ирану, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, "нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ".

Что представляли собой ядерные объекты Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе, атакованные США? Попробуем в этом разобраться, используя доступные на этот момент фактические сведения.

Фордо: все ценное перепрятали?

Объект по обогащению урана Фордо построен в труднодоступных горах северного Ирана, недалеко от города Кум, примерно в 96 км к югу от Тегерана. Он спроектирован так, чтобы выдерживать удары с воздуха: толща горных пород, под которой расположены цеха и производства, защищает их от обычных бомб.

Считается, что строительство ядерного объекта началось в 2006 году, а в 2009-м Иран публично признал его существование, после того, как объект был раскрыт западными разведслужбами.

Фордо - второй по значимости объект по обогащению урана в Иране, считается одним из самых охраняемых объектов страны благодаря современным системам ПВО. Полагают, что на момент американской бомбардировки в нем было два основных тоннеля, в которых размещаются центрифуги для обогащения урана, а также сеть более мелких тоннелей. Изначально такие тоннели глубоко под землей использовал для своих нужд Корпус стражей исламской революции.

Объект защищен кольцом ограждения с доступом через единственный контрольно-пропускной пункт. Предположительно, существует шесть входных тоннелей, ведущих в подземный комплекс. Над землей находится одно большое вспомогательное здание и проложена дорога к близлежащему вспомогательному объекту.

Насколько Фордо был защищен от ударов с воздуха? Глубина, на которой он расположен (по разным оценкам, от 80 до 90 метров), обеспечивает его неуязвимость для снарядов, бомб и ракет в обычном снаряжении. Чтобы нанести существенный вред такому заглубленному объекту, его необходимо атаковать боеприпасом типа "бункер-бустер", способным проникать глубоко под поверхность земли.

Такого рода корректируемая противобункерная авиационная бомба (Massive Ordnance Penetrator GBU-57A/B (MOP) весом 13,6 тонны есть на вооружении американских ВВС. Бомбы и ракеты, которыми располагает Израиль, могут поражать цели, заглубленные не более, чем на 10 метров.

Эксперты и военные аналитики утверждают, что американские МОР могут проникать на глубину до 18 метров в бетонных поверхностях или на 61 метр в земле - и только после этого взрываться. Из чего следует, что на объекте Фордо, как минимум, две бомбы должны были угодить в одну точку. А такое, по теории вероятности, случается крайне редко - даже при суперсовременных системах наведения.

Бывший глава Сил обороны Ирландии вице-адмирал Марк Меллетт в комментарии для BBC Verify заявил, что вероятность уничтожения такого объекта, как Фордо, подобными "бункерными бомбами" будет зависеть от того, насколько хорошо укреплены подземные туннели. А в Иране, по словам Меллета, конечно знали о возможностях и характеристиках боеприпасов типа МОР. И проектируя секретный подземный объект, не могли не подумать о том, как его обезопасить на случай гипотетической атаки.

Судя по космическим снимкам со спутников компании Planet Labs PBC, после первых израильских ударов по объекту Фордо были замечены лишь разрушения у дороги вокруг всего объекта. Тогда же было высказано предположение, что это обвалилась подпорная стена крутого горного склона.

А в репортаже иранского государственного телеканала IRNA после американских ударов в ночь на 22 июня был показан лишь небольшой столб дыма за пределами ядерного объекта Фордо. "Здесь будто и не было атаки", - резюмировал перед телекамерой корреспондент IRNA. А местные жители к этому добавляют, что во время атаки "слышали несколько слабых взрывов".

Натанз: центрифуги смешали с землей

Исследовательский центр имени шахида Ахмади Рошана - так официально называется еще один ключевой объект Иранской ядерной программы - подвергся ударам со стороны Израиля в первый же день нынешнего конфликта. Агентство по атомной энергии Ирана (AEOI) сразу же, по горячим следам, открыто заявило, что на объекте есть повреждения различных зданий, ведется оценка полученных повреждений. При этом радиационных и химических загрязнений за пределами площадки не обнаружено.

Ядерный объект в Натанзе включает в себя, среди прочего, два завода по обогащению урана - промышленный и экспериментальный. В документации МАГАТЭ на русском языке они носят названия УОТ и ЭУОТ, соответственно. Оба этих завода регулярно посещали инспекторы МАГАТЭ. В их отчете от 27 мая 2025 года говорится, что на промышленном заводе УОТ в работе находилось: 36 каскадов центрифуг типа IR-1, от 31 до 35 каскадов центрифуг типа IR-2m, двенадцать каскадов центрифуг IR-4 и три каскада центрифуг IR-6. На заводе выполнялись работы по обогащению урана до 5 процентов по изотопу U-235.

По заявлениям иранской стороны, ядерный центр в Натанзе понес определенный урон после израильских ударов. Однако вся основная, подземная, часть объекта уцелела.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире "Би-би-си" привел тогда и некоторые подробности: "Наибольший ущерб был нанесен на объекте в Натанзе, где полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи... Наша оценка такова, что с момента внезапной потери внешнего питания, центрифуги (в подземных цехах - "РГ") были тоже серьезно повреждены, если не уничтожены полностью… Думаю, что были повреждения внутри, хотя, конечно, прямого кинетического разрушения не было".

Подземные цеха в Натанзе находятся на глубине около 20 метров. И пробить напрямую, своими средствами нападения, Израиль не смог. Но крылатые "томагавки" с американских подводных лодок, не говоря уже про 13-тонные авиабомбы МОР, черную работу довершили.

Исфахан: реактору шансов не оставили

Объекты иранской ядерной инфраструктуры в Исфахане, как и на площадке Натанз, подверглись ударам крылатых ракет "Томагавк" с американских субмарин - всего было около 30 таких пусков. И шансов уцелеть в такой ситуации практически нет.

Тем более, если учесть, что за 3-4 дня до американской атаки свою ракетно-бомбовую "пристрелку" провел Израиль. Из заявлений ЦАХАЛ следовало, что израильские ВВС атаковали в районе Исфахана объекты, где по данным израильской же разведки, проводились работы, "необходимые для создания ядерного оружия". А именно - завод по производству металлического урана и лаборатории, связанные с ядерной программой. Тогда же был разрушен и строящейся (на ранней стадии) исследовательский реактор проектной мощностью 10 МВт.

"Эта операция нанесла значительный удар по способности Ирана развивать ядерное оружие", - поспешили заявить в пресс-службе израильской армии. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по горячим следам той бомбардировки в беседе с журналистами телеканала FOX News, не скрывая радости, заявил: "Мы уничтожили реактор в Исфахане, а без него невозможно разработать ядерное оружие. Мы уничтожили главный ядерный объект в Натанзе и сделаем больше, если будет нужно".

Власти Ирана подтвердили факт атаки, но отрицали уничтожение реактора, заявив тогда, что объект получил лишь "частичные повреждения".

О реакторе в Исфахане, который начали строить чуть более года назад - в феврале 2024-го - следует сказать особо. Повторим: это установка не промышленная, а исследовательская. Как неоднократно подчеркивал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, реактор строится "с целью создания мощного источника нейтронов с высоким потоком нейтронов для различных применений". И в МАГАТЭ этот реактор классифицировали как один из объектов, предназначенных для целей обучения специалистов атомной отрасли, имея в виду, что ядерный центр в Исфахане создавался в том числе "для оказания помощи иранским академическим центрам".

Ожидалось, что эта установка стала бы четвертым ядерным реактором Ирана в этом регионе. Но именно этот объект, начало его строительства стали едва ли не главной причиной разрыва ранее заключенной ядерной сделки и введения западных санкций против Исламской республики.

После ударов крылатыми ракетами "Томагавк" с американских подлодок в ядерном центре Исфахана, по данным МАГАТЭ, повреждены шесть зданий, включая два завода и цех по работе с загрязненным оборудованием.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении устава ООН и международного права.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал атаку на иранские ядерные объекты опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал экстренное заседание в понедельник, 23 июня.