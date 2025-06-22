КСИР пообещал США достойный ответ на удары по ядерным объектам

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал заявление в связи с ударами США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. КСИР пообещал достойные ответы, которые заставят агрессора сожалеть о его действиях. Заявление публикует IRIB.

В заявлении сказано, что КСИР «никогда не будет запуган криками Трампа и преступной группировки, правящей Белым домом и Тель-Авивом».

«Сегодняшняя агрессия террористического режима США подтолкнула Исламскую Республику Иран к использованию вариантов, выходящих за пределы понимания и иллюзорных расчетов напавших. Агрессоры получат ответы, которые заставят их сожалеть о своих действиях», — сказано в заявлении.

В КСИР подчеркнули, что продолжат операцию против Израиля. Она будет «продолжаться точно, целенаправленно и мощно против инфраструктуры, стратегических центров и интересов сионистского режима».

В КСИР также заявили, что «мирные ядерные технологии Исламской Республики Иран не будут уничтожены каким-либо нападением, но укрепят волю молодых и преданных своему делу ученых Ирана к прогрессу и развитию».