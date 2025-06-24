Израиль заявил о новой атаке Ирана после перемирия

Израиль зафиксировал новый запуск ракет со стороны Ирана.

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Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад на севере Израиля заработали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону израильской территории. ЦАХАЛ призывает население следовать инструкциям Командования тыла», — отмечается в сообщении.

Также в настоящее время военно-воздушные силы (ВВС) Израиля «готовятся перехватывать ракеты и наносить удары там, где это необходимо, для устранения угрозы».

Ранее неназванный израильский чиновник назвал условие действия режима прекращения огня между Израилем и Ираном. По его словам, перемирие будет оставаться в силе, если обе стороны будут его соблюдать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принял инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном. При этом он подчеркнул, что в случае несоблюдения договоренностей страна «решительно» отреагирует на любое нарушение перемирия.