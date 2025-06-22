Российская армия освободила населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В сводке говорится, что село Петровское было освобождено в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад".

Село Перебудова (Перестройка) освободили бойцы группировки войск "Восток", продолжая продвижение в глубину обороны противника.

Перебудова примыкает к населенному пункту Комар, который был освобожден в середине июня. Они расположены недалеко от границы Днепропетровской области.

Накануне группировка "Восток" освободила населенный пункт Запорожье в ДНР.