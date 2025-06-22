Сырский снова ожидает наступления из Белоруссии

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что не может исключить нового наступления ВС РФ со стороны Белоруссии. Подобные заявления он и другие представители киевского режима уже делали ранее.

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При этом никаких официальных заявлений Москвы о подобных планах не было.

"Нельзя исключать новое наступление России из Белоруссии", - такое заявление Сырский сделал в ходе общения с журналистами.

Украинский генерал напомнил, что на сентябрь запланированы совместные учения армий РФ и Белоруссии "Запад-2025".

По словам Сырского, схожий сценарий наблюдался в феврале 2022 года.