Представитель российского силового ведомства сообщил агентству РИА "Новости", что в Сумах обострилась напряженность между полицией и ВСУ.

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Как отмечается в сообщении, появились данные о росте напряженности между полицей в Сумах, медработниками и военнослужащими ВСУ.

Источник отметил, что фиксируется увеличение обысков в квартирах, которые арендуют украинские военные. Там правоохранители ищут оружие, вывезенное из зоны боевых действий.

В свою очередь медики отказывают военным в лечении и требуют у них многочисленные справки из военских частей.

Представитель российского силового ведомства отметил, что эта ситуация говорит о растущем расколе между украинской армией и гражданским населением.