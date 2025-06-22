В Иране прокомментировали состояние ядерного объекта после атак США

Ядерный объект в Фордо был атакован американскими самолетами, но серьезных повреждений не получил. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Отмечается, что специалисты и материалы были эвакуированы с ядерного объекта еще до начала атаки США. В частности, была вывезена большая часть высокообогащенного урана.

Ответственные высокопоставленные лица в Иране также сообщают, что данные здания «невозможно разбомбить».

Между тем американские союзники Израиля уверены в успехе ударов.

Сегодня ночью США нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Фордо «шестью огромными противобункерными бомбами». Об этом сообщил журналист Шон Хэннити из Fox News, сославшись на телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом.

Хэннити добавил, что иранские ядерные объекты в Натанзе и Исфахане «были уничтожены 30 ракетами «Томагавк», запущенными американскими подводными лодками.

Американская пресса пишет, что «только у США есть бомбы bunker buster мощностью 30 000 фунтов (около 14 тонн), необходимые для нанесения ущерба иранскому объекту по обогащению урана в Фордо, который расположен на глубине под горой».