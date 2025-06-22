Стали известны цели ответной атаки Ирана на Израиль

Целями утренней атаки Ирана по Израилю стали аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований, базы поддержки Израиля и центры принятия решений разных уровней. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Telegram-канале.

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В публикации говорится, что под обстрел попали аэропорт Бен-Гурион, Израильский центр биологических исследований, а также базы поддержки режима и различные уровни центров управления и контроля.

Представители КСИР добавили, что операция проводилась с использованием комбинации жидкостных и твердотопливных ракет большой дальности.

Незадолго до этого глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров. Она добавила, что Тегерану «не должно быть позволено создавать ядерное оружие». По ее словам, это стало бы угрозой региональной безопасности.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.