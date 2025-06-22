Иран впервые использовал новые ракеты Kheibar для удара по Израилю

Иран в ходе утренней атаки по Израилю впервые использовал новые ракеты Kheibar, обладающие дальность в две тысячи километров. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции", - говорится в публикации агентства.

Отмечается, что указанная модель относится к последнему поколению ракет Khorramshahr.

Сегодня утром Иран осуществил очередную ракетную атаку на Израиль, это произошло после ночных ударов ВС США по ядерным объектам республики.

По информации СМИ, иранские военные запустили около 30 ракет, в Хайфе и Тель-Авиве прогремели мощные взрывы. Как сообщила газета The Times of Israel, в результате атаки были поражены 10 различных локаций. По уточненным данным, пострадали 17 человек.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана - подземному комплексу в Фордо и базам в Исфахане и Натанзе. Дональд Трамп потребовал от иранских властей "закончить эту войну", пригрозив в противном случае еще более серьезными последствиями.

КСИР заявил о подготовке ответа на американскую атаку.