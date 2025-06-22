Авторитетная арабская страна осудила американские удары по Ирану
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с осуждением ударов Вашингтона по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД подчеркнули необходимость приложить все усилия для деэскалации конфликта. Саудовские дипломаты отметили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана.
«Саудовская Аравия с большой озабоченностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран после того, как США атаковали иранские ядерные объекты», — сказано в сообщении.
МИД призвал международное сообщество урегулировать наступивший кризис в регионе.
Ночью 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.
В Иране пригрозили «законным ответом в целях самообороны».