Авторитетная арабская страна осудила американские удары по Ирану

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с осуждением ударов Вашингтона по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД подчеркнули необходимость приложить все усилия для деэскалации конфликта. Саудовские дипломаты отметили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана.

«Саудовская Аравия с большой озабоченностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран после того, как США атаковали иранские ядерные объекты», — сказано в сообщении.

МИД призвал международное сообщество урегулировать наступивший кризис в регионе.

Ночью 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

В Иране пригрозили «законным ответом в целях самообороны».