"Переходим в "лисьи норы": Сырский раскрыл новую тактику обороны ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что новая тактика обороны ВСУ диктует использование "лисьих нор" вместо фортификаций. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая критиковала украинское военное руководство за отсутствие укреплений в Сумской области.
"Фортификации в том виде, которые были, например, в Бахмуте, уже неактуальны", - приводит заявление Сырского издание "РБК-Украина".
Украинский главком отметил, что ВСУ сначала перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным, а теперь наиболее эффективной позицией является опорный пункт максимум на отделение.
"То есть группы окопов и даже "лисьи норы", - уточнил Сырский.
Он объяснил изменение в тактике применения войск и в требованиях к фортификации развитием дронов.