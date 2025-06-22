Появились фото воронок от бомб США на иранском ядерном объекте Фордо

Спутник Maxar снял иранский ядерный объект Фордо после бомбардировки ВВС США.

Ясно видны воронки (правильнее назвать их тоннелями) от американских противобункерных бомб GBU-57. Судя по следам попаданий, стратегические бомбардировщики B-2 Spirit били не по входам в подземный комплекс, а пытались пробить скальную толщу, чтобы уничтожить сам завод по обогащению урана.

По мнению специалистов, для этого необходимо было попасть как минимум двумя бомбами в одну точку, поскольку GBU-57 способна пробить 60 метров скальной породы, а Фордо находится на глубине 90 метров.

Шесть воронок собраны в две группы по три, находящиеся в непосредственной близости друг от друга.

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"Точность конечно очень и очень", - пишет эксперт по боевой авиации Алексей Воевода.

Тем не менее попасть "пуля в пулю" американским летчикам не удалось. По заявлению Ирана, объект Фордо не пострадал от бомбардировки.

На всякий случай перед ударом иранские власти вывезли с завода персонал, большую часть обогащенного урана и засыпали входы в комплекс землей, чтобы минимизировать разрушения.