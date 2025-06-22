"Урок России": Марков раскрыл тайные обстоятельства удара США по Ирану

Российский политолог Сергей Марков ответил в своем Телеграм-канале на вопрос о том, почему США напали на Иран сейчас, а не нападали долгие годы?

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"Потому что раньше США боялись. Боялись массовой волны массовых терактов в ответ", - написал эксперт.

Марков объяснил, что на Западе предполагали, что "Хезболла" может активировать сотни свящих ячеек в различных странах, что приведет к волне терактов.

"Но война Израиля в Ливане показала, что никаких сотен спящих ячеек нет", - отметил политолог, добавив, что это убедило Израиль и США, что можно бить по Ирану без серьезного ответа.

"Так миролюбивость подвела Иран под войну", - подчеркнул эксперт.

Марков также назвал это "уроком России". По его мнению, как только Запад видит "и миролюбивость и сопротивление своему диктату" - удар со всей жестокостью неизбежен.

Также эксперт обратил внимание, что слова Трампа о том, что он дает Ирану две недели оказались ложью, чтобы ввести Тегеран в заблуждение.