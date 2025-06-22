МО обновило список подвергшихся ночной атаке регионов РФ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 11 вражеских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в официальном сообщении.

Основная часть укронацистких БПЛА была направлена противником в сторону Брянской области. Там ПВО сбила 9 воздушных целей. По одному беспилотнику, по данным МО РФ, уничтожено над Смоленской областью и Крымом.

Губернатор Смоленщины Василий Анохин привел уточненные данные, отметив, что в небе над регионом сбито два беспилотника. Один был подавлен системами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.